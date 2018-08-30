ليبرمان: إسقاط حكم "حماس" ليس سهلا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسقاط حكم "حماس" من قبل الشعب في قطاع غزة أفضل من إسقاطه بواسطة الجيش الإسرائيلي.

© REUTERS / RONEN ZVULUN ليبرمان: إسرائيل لن تلتزم بأية تفاهمات حول سوريا

أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، على لسان ليبرمان أن هناك إمكانية لإسقاط "حماس" عن طريق الجيش الإسرائيلي، ولكن المقابل ليس سهلا، يشمل الحاجة للسيطرة على غزة، أو إسقاط الشعب الفلسطيني نفسه لحركة "حماس"، وهو الخيار الأفضل لإسرائيل.

وتهكمت الصحيفة العبرية من أن ليبرمان الذي هدد باغتيال إسماعيل هنيه، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لم يتمكن من إسقاط حركة "حماس" عبر الجيش الإسرائيلي، ويفضل إسقاطها عن طريق الشعب الفلسطيني نفسه.

جاءت تصريحات ليبرمان على خلفية لقائه برئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، لاختيار خليفة للجنرال الإسرائيلي، الذي تنتهي مهام عمله نهاية العام الجاري.