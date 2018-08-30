بعد تهديدات برد صاروخي صاعق... مقاتلات إيرانية تنتشر وتقصف

انتشرت المقاتلات الإيرانية في سماء البلاد، على مدى ثلاثة أيام، في استعراض قدرات القوة الجوية بضرب الأهداف بواسطة القنابل والصواريخ.

أقيمت مسابقات سلاح الجو للجيش الإيراني لضرب الأهداف البرية والقصف التكتيكي على مدى ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة جميع القواعد الجوية في قاعدة الشهيد نوجة الجوية في همدان غربي البلاد، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وشاركت طائرات إف 4 وإف 5 وإف 14 وسي 130 و707 واليوشن وصاعقة من مختلف القوات الجوية في سباق ضرب الأهداف البرية والقصف التكتيكي.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi خبير: التصنيع الإيراني للسلاح جعل أي محاولة اعتداء "مخاطرة مجهولة العواقب"

وأشرف نائب القائد العام للجيش العميد محمد حسين دادرس وقائد القوة الجوية للجيش العميد الطيار عزيز نصير زاده، على اليوم الأخير من المسابقات، الذي شهد كباقي أيام السباق استعراض جانب من قدرات القوة الجوية في إنجاز فنون ضرب الأهداف عبر الاستفادة من القنابل والصواريخ.

وأقيمت في هذه المسابقات سيناريوهات مختلفة من بينها ضرب أهداف برية وقصفا تكتيكيا لسلاح الجو للجيش بهدف رفع مستوى مهارة القادة على صعيد اتخاذ القرارات واستعراض قدرات وجهوزية القوة الجوية لتعزيز القدرات الرادعة في مواجهة التهديدات من داخل المنطقة وخارجها.

وتأتي هذه المسابقات بهدف تعزيز الجاهزية القتالية لطياري سلاح الجو ورفع مهارتهم في ضرب الأهداف ورفع كفاءة وقدرات الفنيين في إعداد الطائرات المقاتلة، بحسب الوكالة.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي، لشرق إيران، العميد علي أكبر عباسي، إنه ليس هناك أي ثغرة تسمح بخرق الأجانب لأجواء البلاد، مشيدا بقوة وصلابة قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضاف العميد عباسي خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) أمس، أن أي اعتداء على الأجواء الإيرانية سيواجه ردا صاروخيا صاعقا ومدمرا، وفقا لوكالة "إرنا".

وقال عباسي إن "قواعد الدفاع الجوي ترصد المجال الجوي الإيراني ليل نهار وتصد أي هجوم جوي عبر شبكتها الموحدة المُراقبة للجو إن حصل أدنى انتهاك أو طيران مشتبه به".