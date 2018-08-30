صحيفة عبرية: "حماس" لن تتنازل عن غزة

ذكرت صحيفة "ماقور ريشون" الإسرائيلية، أن خطاب السنوار الذي أدلى به أمس الأربعاء، يشير إلى أن حركة حماس ترغب استمرار السيطرة على غزة، رغم أنها مستعدة للتفاوض والتوقيع على اتفاقيات
وأضافت الصحيفة العبرية بأن "حماس" قد أثبتت أمام الجميع مدى حكمها وسيطرتها على قطاع غزة، وأنها تسعى لتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك في ظل الضعف والهوان الذي تعيشه القيادة الفلسطينية في رام الله، حسب تعبير الصحيفة.
وأكدت الصحيفة بأن خطاب السنوار أمس الذي استمر خمس ساعات كاملة، يشير إلى قوة الحركة في القطاع على حساب السلطة الفلسطينية.
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