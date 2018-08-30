صحيفة عبرية: "حماس" لن تتنازل عن غزة

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الخميس، إن خطاب يحيى السنوار قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يؤكد أن الحركة لن تتنازل عن السيطرة على قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "ماقور ريشون" الإسرائيلية، أن خطاب السنوار الذي أدلى به أمس الأربعاء، يشير إلى أن حركة حماس ترغب استمرار السيطرة على غزة، رغم أنها مستعدة للتفاوض والتوقيع على اتفاقيات

© AFP 2018 / Mahmud Hams السنوار يتفقد حدود قطاع غزة مع مصر

مع إسرائيل، في سبيل الحفاظ على سيطرتها ونفوذها على القطاع.

وأضافت الصحيفة العبرية بأن "حماس" قد أثبتت أمام الجميع مدى حكمها وسيطرتها على قطاع غزة، وأنها تسعى لتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك في ظل الضعف والهوان الذي تعيشه القيادة الفلسطينية في رام الله، حسب تعبير الصحيفة.

وأكدت الصحيفة بأن خطاب السنوار أمس الذي استمر خمس ساعات كاملة، يشير إلى قوة الحركة في القطاع على حساب السلطة الفلسطينية.