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19:16 30 أغسطس/ أب 2018
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    بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

    الشرطة الإسرائيلية: اشتباه في تلقي سارة نتنياهو رشاوى

    © REUTERS / BERNADETT SZABO
    العالم
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    قال موقع إلكتروني إسرائيلي إن سارة نتنياهو (زوجة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي) متهمة بالحصول على رشاوى في إحدى القضايا المتهم فيها نتنياهو نفسه.

    كتب الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن سارة نتنياهو متهمة بتلقي رشاوى في القضية المعروفة إعلاميا ب"4000"، الخاصة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على خدمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل تغطية إعلامية مؤيدة وإيجابية لزوجته سارة.

    القضية 4000

    ترامب وميلانيا خلال استقبال نتنياهو وزوجته سارة
    © AP Photo
    نتنياهو يعلق على اتهامات الفساد الموجهة إلى زوجته
    وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري بأن ممثل القضاء في محكمة السلام في مدينة تل أبيب، اتهم سارة نتنياهو بتلقى رشاوى في قضية "4000"، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها من نتنياهو نفسه خلال الأسبوع الماضي، والتي لم تنته بعد، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خرج بعد الانتهاء من جلسة الاستماع قائلا: انتهت القضية.

    وبدأ التحقيق في قضية بيزيك، في 2017، لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء، في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهي إحدى القضايا الست المفتوحة حاليا ضد نتنياهو،.

    وقد أوصت المحكمة الإسرائيلية في الشهر نفسه، بتوجيه التهم إلى نتنياهو في اثنين منها. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق. وقد خضع للتحقيق، في يونيو/ حزيران، حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

    القضية 1000

    وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء، ساره نتنياهو، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم تزوير نفقات الأسرة.

    بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
    © REUTERS / BERNADETT SZABO
    بعد زوجها...لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو
    يذكر أن نتنياهو متورط في كثير من قضايا الفساد، من بينها التحقيق الأول المعروف بالقضية 1000 يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشاوى فيما يتعلق بهدايا من رجال أعمال أثرياء، تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.
    ويشمل التحقيق الآخر المعروف بالقضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.

    القضية 3000

    أما عن الملف 3000، فهو الخاص بشراء إسرائيل 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، رغم عدم حاجة البحرية الإسرائيلية لها، وسوف يحقق مع رئيس الوزراء مرة أخرى بهذا الخصوص.

    وكانت السلطات الإسرائيلية قد وجهت تهمة الاحتيال وإساءة استخدام المال العام لسارة نتنياهو، حيث تواجه تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وكذلك تهمة خيانة الأمانة.
    وكان المدعي العام، أفيشاي مندلبليت، أعلن العام الماضي، أنه يعتزم اتهام سارة نتنياهو بشأن مزاعم طال التحقيق فيها، وكانت محل جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

    توظيف خاص

    بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Oded Balilty
    اتهام سارة نتنياهو بإهانة موظفين بمقر زوجها الرسمي
    وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للسيدة نتنياهو ومعها عزرا سيدوف، مدير سابق لديوان رئيس الوزراء، طلب تعويض عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر/ أيلول 2010 ومارس/ آذار 2013 إلى الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتوظيف طاهين خصوصيين.
    وقد دفعت المصاريف للتغطية على توظيف الطاهي، الذي يفترض ألا يدفع راتبه من المال العام. وجاء في بيان صدر عن المدعي العام الإسرائيلي، في سبتمبر الماضي، أن "مئات الوجبات من مطاعم وطهاة قيمتها 359 ألف شيكل، وصلت إلى إقامة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية".

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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, إسرائيل, ألمانيا, إسرائيل
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