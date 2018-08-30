موظفو البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية يعتزمون تنظيم إضراب غدا الجمعة

يعتزم 600 من موظفي سفارات وبعثات إسرائيل الدبلوماسية تنظيم إضراب، غدا الجمعة، اعتراضا على ظروف عملهم، حسبما أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

القدس — سبوتنيك . وبحسب القناة، نقلا عن الموظفين، فإن "إسرائيل تماطل في إيجاد حل للإخفاقات التي اكتُشفت في شروط الأجور الجديدة، والتي تطبّق عليهم منذ بداية العام 2018 الجاري".

وأوضحت القناة أنه نتيجة للإضراب "لن تستقبل الممثليات الإسرائيلية في الخارج الجمهور، كما وستجمّد اجتماعات العمل، وستعقد عدة مناقشات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بدون ممثل إسرائيلي".

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد احتوت أزمة مماثلة، في مايو/ أيار من العام 2017 الماضي، حين هدد الدبلوماسيون الإسرائيليون بـ"عرقلة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسرائيل"، بسبب خلافات مالية على رواتبهم الشهرية.