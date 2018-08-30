نتنياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد لأية مواجهات

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي مستعد، ليل نهار، لأية مواجهات عسكرية محتملة.

© REUTERS / BERNADETT SZABO الشرطة الإسرائيلية: اشتباه في تلقي سارة ويائير نتنياهو رشاوى

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، أن نتنياهو اشترك في نخب الاحتفال بالسنة الجديدة مع رؤساء البلديات، وأوضح خلاله أن إسرائيل تقوم بمواجهة المحاولات الإيرانية في المنطقة، و الجيش الإسرائيلي يعمل على تأمين الحدود الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل توجه الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على كل دولار يصل بلاده، وإن كان 15 % موجه للإنفاق الدفاعي.

وأكد نتنياهو أن بلاده تسير بطريقة جيدة وطيبة نحو الأفضل، وبأن بلاده تحاول الحفاظ على تفوقها، وبأن إسرائيل متقدمة في مجالات عدة ومختلفة، لكنها الأفضل خلال الفترة القليلة الماضية.