وزير إسرائيلي: لا يوجد وزير يريد احتلال غزة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، لم أسمع أي عضو في الحكومة يريد شن حملة عسكرية على قطاع غزة أو يرغب في دخول القطاع.

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، حوارا مهما مع غلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي أوضح فيه أن الهدف الإسرائيلي الحالي هو تحقيق التهدئة مع الحفاظ على الردع الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة عن لسان أردان أنه لا يوجد هناك حديث عن عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، أو إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، وبأنه يؤيد خطوات لتحسين الوضع الفلسطيني السيء في القطاع، مثل توسيع منطقة الصيد وفتح المعابر.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الانتخابات العامة في بلاده من المرجح أن تكون، في شهر مارس/ آذار المقبل.