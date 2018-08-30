عشرات الفلسطينيين يشتبكون مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين لمنع مصادرة أراض

اشتبك عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، مع عدد من المستوطنين والجيش الإسرائيلي لمنع مصادرة أراض على سفح جبل الريسان، الذي يتوسط مجموعة من القرى في رام الله.

وبحسب وكالة " رويترز "، ألقى الشبان الحجارة صوب المستوطنين الذين ردوا، أيضا، بإلقاء الحجارة بينما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

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وتوجه الشبان، بعد عصر اليوم، إلى سفح جبل الريسان الذي يمتد على مئات الأفدنة، وعملوا على اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، التي زرعها المستوطنون قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لمنعهم.

وقال أحد الجنود للصحفيين الذي ذهبوا لتغطية المواجهات "عليكم مغادرة المكان لأن هذه أراضي دولة".

تأتي هذه المواجهات تلبية لدعوة أهالي قرى خربثا بني حارث، وكفر نعمة، ورأس كركر لمنع المستوطنين من الاستيلاء على الجبل، بعد أن قاموا خلال الأيام الماضية بشق طريق واسع إليه يربطه مع شارع رئيسي، يصل العديد من المستوطنات مع بعضها، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

بناء بؤرة استيطانية

قال محمود إنجاص، من قرية بني حارث لـ" رويترز "، وهو يقف على الأرض التي يجري الصراع عليها "قبل عدة أيام بدأت جرافات المستوطنين تحت حراسة جيش الاحتلال بتجريف أراض واقعة بين خربثا بني حارث ورأس كركر وكفر نعمة".

وأضاف "الهدف من ذلك بناء بؤرة استيطانية وخنق القرى المحيطة".

© Photo / Arabparliament البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس وقال إن "تجريف الأراضي وزراعة أشجار الزيتون فيها هو بداية لإقامة بؤرة استيطانية، والسيطرة على الأراضي، بشكل كامل، بين القرى".

حقوق فلسطينية

وأوضح أنه "في الوقت الذي نُمنع من استصلاح الأراضي يسمح جيش الاحتلال للمستوطنين بالقيام بعمليات تجريف وزراعة، بحجة أن هذه أراضي دولة وهذا غير صحيح هذه أراضي تعود للمواطنين من القرى المجاورة".

ووجه سكان القرى دعوات لإقامة صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

وتصاعدت، في الأيام الأخيرة، وتيرة الإعلان عن إنشاء وحدات استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.