انهيار سقف كنيسة تاريخية في وسط روما

انهار، اليوم الخميس، سقف كنيسة القديس يوسف النجار التاريخية في وسط العاصمة الإيطالية روما وهي كنيسة بنيت فوق سجن قديم قيل إنه كان المكان الذي احتجز فيه القديس بطرس قبل صلبه.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسبب الحادث.

© REUTERS / HANDOUT صحيفة: هذا هو المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قالت إدارة الإطفاء إن الكنيسة كانت مغلقة أمام الزوار وقت الحادث ولا تفتح عادة إلا لإقامة مراسم الزواج لكن الإدارة استعانت بكلاب لتجوب الحطام للتأكد من عدم وجود ضحايا تحته.

وسقط السقف على أرضية الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها للقرن الـ 16 فوق السجن الذي شهد احتجاز القديسين بطرس وبولس وملك الغال فرسن جتريكس بعد هزيمته.

وقال لويجي ليولي المسؤول في خدمة الإطفاء بعد فحص الأضرار إن عوارض خشبية وأجزاء من القرميد كانت مبعثرة في أكوام على أرضية الكنيسة، وحطمت إحدى العوارض سقفا مقببا لقاعة صلاة داخل الكنيسة.

وتسعى إيطاليا لجذب استثمارات خاصة إلى مجال تجديد وترميم مواقعها التاريخية بما يشمل الكولوسيوم إذ أجبرها التقشف في الميزانية على خفض الأنفاق على صيانة الإرث التاريخي والفني الغني للبلاد.