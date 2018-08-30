قناة عبرية: أوكسجين غزة من إسرائيل وليس عباس

زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن حركة حماس حسمت موقفها من التهدئة، وبأن الخلاص سيأتي من إسرائيل وليس من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

ادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن حركة حماس باتت تعتقد بأن خط الأوكسجين لقطاع غزة يأتي من إسرائيل وليس من أبو مازن. وبأن خطاب يحيي السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، أمس، الأربعاء، يعني أن الحركة موافقة على الدخول في مفاوضات جادة مع إسرائيل، على حساب السلطة الفلسطينية وأبو مازن.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON صحيفة عبرية: "حماس" لن تتنازل عن غزة

ورأت القناة أن أبو مازن من جانبه يمارس الضغوط على قوى إقليمية ودولية بعدم التفاوض مع حماس، لذلك فإن حركة حماس تحاول تجاوز أبو مازن نفسه، وتوقع على اتفاق تهدئة مع إسرائيل، منفردة بالقرار، وبأن تهديد السنوار لإسرائيل بإطلاقه لصواريخ تصل إلى تل أبيب، يعني تسريع المفاوضات معها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن حركة فتح الفلسطينية برؤيتها للاتفاق بين حماس وإسرائيل "خيانة"، يعني رفضها للتهدئة بين الطرفين، وهو ما يعني رفض أبو مازن نفسه من قبل.