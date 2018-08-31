روسيا تمنع اعتماد تقرير حول كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي

يشار إلى أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.
وردا على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.
يذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)