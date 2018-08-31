روسيا تمنع اعتماد تقرير حول كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، منعت اعتماد تقرير اللجنة 1718 بالأمم المتحدة، التي تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، بسبب خلافات حول محتوياته.

© REUTERS / Maxim Shemetov روسيا تمنع أمريكا من توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال نيبينزيا: "عرقلنا تقرير اللجنة 1718 حول كوريا الشمالية، كوننا غير موافقين على بعض أحكام التقرير، وكيفية العمل عليه، لن أفصح عن الأحاكم الغير موافقين عليها، لأن التقرير لم ينشر بعد وما زال سريا ذات طابع خاص".

يشار إلى أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

وردا على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.