ترامب: اقتراح أوروبا بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيدا"

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيدا بما يكفي".

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، ردا على تصريح المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، التي اقترحت تخفيض الرسوم المفروضة على السيارات إلى الصفر، إذا اتبعت الولايات المتحدة نفس المثال: "هذا المقترح ليس جيدا بما يكفي، لأن عادات المستهلكين لديهم شراء سياراتهم، وليس سياراتنا".

© REUTERS / REUTERS/Leah Millis ترامب لا يستبعد انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية

وكان مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي ، قد أعلن في وقت سابق، أنه على الرغم من اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر و الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، على العمل باتجاه تصفير الرسوم الجمركية، فإن الاتحاد الأوروبي سيبقي على التدابير المضادة ما دامت الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم قائمة.

هذا وفرضت الولايات المتحدة الأميركية نهاية آذار/مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من 1حزيران /يونيو.

وردا على هذا، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير جوابية على ثلاثة اتجاهات. ـ أولا رفعت المفوضية الأوروبية في 1 حزيران/ يونيو الماضي دعوى في منظمة التجارة العالمية، بعد ذلك اعتباراً من 22 حزيران/يونيو الماضي، تم فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على استيراد عدد من السلع من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لإعادة توازن الوضع في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية. كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إمكانية إدخال تدابير وقائية في سوق الصلب الأوروبي إذا تم اكتشاف تدفق إضافي للواردات إلى دول الاتحاد بسبب "إغلاق" السوق الأميركية.