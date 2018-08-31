صحيفة صينية: تغريدات ترامب خيالية ومن كون آخر

وكتب ترامب على تويتر، يوم الأربعاء الماضي، يقول إن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو المزيد من المعلومات.
ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم ترامب، واتهمته الافتتاحية "بتشويه صورة الصين لأنه بحاجة ماسة إلى كبش فداء مع قرب انتخابات التجديد النصفي حتى يشتت انتباه الجماهير عن المشاكل التي يواجهها البيت الأبيض".
ويواجه ترامب انتخابات تجديد نصفي تنطوي على صعوبات محتملة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يكافح حزبه الجمهوري للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وفي الأسابيع الأخيرة تبنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين موقفا عدائيا ضد ترامب فيما يخوض أكبر اقتصادين في العالم.
Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018
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