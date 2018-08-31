صحيفة صينية: تغريدات ترامب خيالية ومن كون آخر

أعلنت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية في افتتاحية، اليوم الجمعة، أن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر التي يتهم فيها الصين باختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون، محاولة لاتخاذ الصين كبش فداء.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يتهم الصين بالضغط على كوريا الشمالية بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة

كما وجهت الافتتاحية نقدا مباشرا لترامب، قائلة: "بالنسبة للشخص الذي يفكر بالمنطق هناك بضعة أمور أكثر إثارة للقلق من تغريدة للرئيس الأمريكي لأنها في البداية تبدو متسقة مع الواقع لكنها سرعان ما تتحول إلى رسائل من كون آخر".

وكتب ترامب على تويتر، يوم الأربعاء الماضي، يقول إن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو المزيد من المعلومات.

ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم ترامب، واتهمته الافتتاحية "بتشويه صورة الصين لأنه بحاجة ماسة إلى كبش فداء مع قرب انتخابات التجديد النصفي حتى يشتت انتباه الجماهير عن المشاكل التي يواجهها البيت الأبيض".

ويواجه ترامب انتخابات تجديد نصفي تنطوي على صعوبات محتملة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يكافح حزبه الجمهوري للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وفي الأسابيع الأخيرة تبنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين موقفا عدائيا ضد ترامب فيما يخوض أكبر اقتصادين في العالم.