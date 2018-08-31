الصين: الضغط على بكين لن ينجح

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 31 أغسطس/ آب، إن الضغط على بكين بشأن التجارة لن ينجح.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي في بكين، أن الضغط على بكين بشأن التجارة لن ينجح، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتكثيف حرب تجارية بين البلدين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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وكانت وكالة "بلومبرغ نيوز" قد ذكرت أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه يريد المضي قدما في خطة لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع القادم، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفرضت كل من واشنطن وبكين بالفعل رسوما جمركية على بضائع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر وهددتا بفرض المزيد من الرسوم.

وأنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات الأسبوع الماضي بدون إحراز تقدم كبير نحو تخفيف حدة المشاكل التجارية بين البلدين.