الصين: الضغط على بكين لن ينجح

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي في بكين، أن الضغط على بكين بشأن التجارة لن ينجح، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتكثيف حرب تجارية بين البلدين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وفرضت كل من واشنطن وبكين بالفعل رسوما جمركية على بضائع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر وهددتا بفرض المزيد من الرسوم.
وأنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات الأسبوع الماضي بدون إحراز تقدم كبير نحو تخفيف حدة المشاكل التجارية بين البلدين.
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