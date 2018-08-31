أدميرال أمريكي يعترف بخوف قواته من الغواصات الروسية ويقر بفعاليتها

قال قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا وقائد قوات التحالف في نابولي، الأدميرال، جيمس فوغو، إن الاستثمارات الروسية الضخمة، سمحت لها بإنشاء قوات بحرية فعالة (غواصات) في المحيط الأطلسي.

وذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السادس للبحرية الأمريكية عن لسان فوغو أنه "ازداد نشاط حرب الغواصات بشكل ملحوظ منذ أن بدأت العمل في الخدمة العسكرية في أوروبا أيام الحرب الباردة، حيث تستمر البحرية الروسية في ضخ الأموال في تطوير وإنشاء الغواصات، ولديهم قوى بحرية (غواصات) فعالة جدا".

ولايزال الأدميرال يعتقد أن "الولايات المتحدة تم جرها إلى (المعركة الرابعة من أجل الأطلسي) بسبب زيادة نشاط الغواصات الروسية ".

وأضاف الأدميرال الذي سبق أن خدم في أسطول الغواصات أن "مسرح القتال تحت الماء مهم جدا، إنها لعبة عسكرية معقدة، نشارك فيها جميعا".

ويشار إلى أنه في أواخر شهر أغسطس/آب، أعادت الولايات المتحدة الأسطول الثاني من القوات البحرية للخدمة، حيث تكمن مهمته في كبح جماح روسيا في شمال المحيط الأطلسي، وبشكل خاص الغواصات الروسية، التي يخشاها البحارة الأمريكيون أكثر من غيرها من القوات البحرية الروسية.