بعد سخرية الصحافة البريطانية منها... تيريزا ماي تتألق في رقصة جديدة

شاركت ماي فتيات وفتيان كشافة كينيا في أداء الرقصة المحلية خلال جولاتها الأفريقية.
وجاءت رقصة ماي الجديدة بعد سخرية الصحافة البريطانية من رقصتها الأولى في جنوب أفريقيا، حيث كررتها هذه المرة برقصة أكثر عفوية خلال زيارتها لمجموعة من الكشافة الكينيين.
وكانت ماي ذكرت في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "أظن أن مهاراتي في الرقص لن تخولني المشاركة في ستريكتلي (كام دانسينغ)"، برنامج الرقص البريطاني الشهير.
يشار إلى أن ماي أعلنت عن طموح جديد لتعزيز الاستثمار في أفريقيا في مؤتمر صحفي في كيب تاون.
وأشارت إلى أن بريطانيا تدعم برنامج إصلاح خاصا بالأراضي في جنوب أفريقيا بشرط أن يتم تنفيذه بشكل قانوني، موضحة أنها ستناقش الموضوع مع الرئيس سيريل رامافوسا في وقت لاحق من اليوم.
وزارت ماي نيجيريا وكينيا في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى أفريقيا مع مجموعة من ممثلي الشركات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)