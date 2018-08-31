بعد سخرية الصحافة البريطانية منها... تيريزا ماي تتألق في رقصة جديدة

ظهرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وهي ترقص على إيقاع موسيقى محلية في كينيا.

شاركت ماي فتيات وفتيان كشافة كينيا في أداء الرقصة المحلية خلال جولاتها الأفريقية.

وجاءت رقصة ماي الجديدة بعد سخرية الصحافة البريطانية من رقصتها الأولى في جنوب أفريقيا، حيث كررتها هذه المرة برقصة أكثر عفوية خلال زيارتها لمجموعة من الكشافة الكينيين.

وكانت ماي ذكرت في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "أظن أن مهاراتي في الرقص لن تخولني المشاركة في ستريكتلي (كام دانسينغ)"، برنامج الرقص البريطاني الشهير.

يشار إلى أن ماي أعلنت عن طموح جديد لتعزيز الاستثمار في أفريقيا في مؤتمر صحفي في كيب تاون.

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace ماي وأردوغان يناقشان الوضع في سوريا

وقالت إنها تريد أن تصبح بريطانيا أكبر مستثمر في أفريقيا من دول مجموعة السبع، متخطية الولايات المتحدة، وذلك من خلال استخدام ميزانية المساعدات لمساعدة شركات القطاع الخاص البريطانية على الاستثمار في القارة.

وأشارت إلى أن بريطانيا تدعم برنامج إصلاح خاصا بالأراضي في جنوب أفريقيا بشرط أن يتم تنفيذه بشكل قانوني، موضحة أنها ستناقش الموضوع مع الرئيس سيريل رامافوسا في وقت لاحق من اليوم.

وزارت ماي نيجيريا وكينيا في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى أفريقيا مع مجموعة من ممثلي الشركات.