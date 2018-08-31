أمريكا تنشر محادثات يلتسين وكلينتون السرية حول بوتين

نشر موقع المكتبة الرئاسية لبيل كلينتون، نصوص محادثات بوريس يلتسين مع بيل كلينتون في سبتمبر/أيلول من عام 1999، حيث ناقشا خليفة الرئيس الروسي في ذلك الوقت، فلاديمير بوتين.

ووفقا ليلتسين، فقد استغرق الأمر طويلا للعثور على مرشح لمنصبه. وقال: "في الأيام القليلة القادمة ستلتقي ببوتين، بينما الآن سأخبرك عن شخصيته". بعد ذلك يقوم يلتسين بوصف بوتين، الذي كان سيتولى منصب الرئاسة في عام 2000.

وقال يلتسين في رسالة إلى بيل كلينتون: "أخيرا، عثرت عليه (بوتين)، بعد أن درس سيرته الذاتية واهتماماته ومعارفه وما إلى ذلك. إنه شخص يمكن الوثوق به، ومطلع على العديد من الأشياء، ويعرف مسؤولياته، كما أنه قوي ويمكنه إقامة علاقات جيدة مع الشركاء".

وأضاف: "يتمتع بوتين بالديمقراطية، كما أنه يعرف الغرب جيدا". ووفقا له، فإن بوتين يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة…".