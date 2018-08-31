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    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018

    ترامب يتعهد "بالتدخل" إذا لم تقم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بعملهما

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة أجريت معه، أمس الخميس، إن وزير العدل، جيف سيشنز، باق في منصبه حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه حذر خلال لقاء جماهيري في ولاية إنديانا من أنه "سيتدخل" إذا لم يبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل "القيام بعملهما".

    وقال ترامب في المقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن سيشنز، الذي انتقده الرئيس الأمريكي مرارا لتنحيه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة، باق في منصبه حتى انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، وفقا لرويترز.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Leah Millis
    وزير العدل الأمريكي يرد على انتقادات ترامب لأداء الوزارة
    لكن ترامب رفض الإفصاح عما إذا كان سيشنز سيبقى في المنصب بعد ذلك.

    وفي اللقاء الجماهيري الذي عقد في إيفانشفيل بولاية إنديانا في وقت لاحق، أشار ترامب إلى أن قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي منحازة ضد الجمهوريين وأن "الناس غاضبون".

    وقال ترامب إنه يتحدث عن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاصا رائعين، لكن على كل من وزارة العدل و"إف بي آي" البدء في القيام بعملها كما ينبغي والآن".

    وأضاف: "أردت البقاء بعيدا عن الأمر، لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب.. فإنني سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".

    وحمل ترامب سيشنز المسؤولية جزئيا عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التي أجريت في 2016، وبعد تنحي سيشنز، عين نائبه رود روزنشتاين المحقق الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق الذي وصفه ترامب بأنه عملية ملاحقة.

    وفي مقاباته مع "بلومبرغ"، سئل ترامب عما إذا كان سينصاع إذا أصدر مولر استدعاء له للإدلاء بأقواله فقال "سأرى ما سيحدث".

    ونقلت بلومبرغ قول ترامب "إنني أنظر إلى الأمر على نحو مختلف" مضيفا "أنظر إليه باعتباره تحقيقا غير قانوني" لأن "خبراء عظماء" قالوا إنه "لم يكن يجب أبدا أن يكون هناك محقق خاص".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Hans Pennink
    بعدما هاجم وزير العدل... ترامب يقول إنه لن يتدخل في شؤون القضاء
    واستأنف ترامب هجماته على سيشنز عبر "تويتر" الأسبوع الماضي قائلا إنه لم يكن في أي وقت مسيطرا بالكامل على وزارة العدل.

    وفي رد نادر، قال سيشنز: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب… لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".

    وفي تغريدة، يوم السبت الماضي، قال ترامب إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته".

    وقال ترامب إن تحقيق مولر "متضارب بشدة" مضيفا أن "الفساد الحقيقي يمر دون محاسبة".

    وكان بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين قد توقعوا أن يغير ترامب وزير العدل، وهو سناتور سابق، بعد الانتخابات المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

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    الكلمات الدلالية:
    إف بي أي, أخبار أمريكا, تويتر, المباحث الفيدرالية الأمريكية, وزارة العدل الأمريكية, جيف سيشنس, دونالد ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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