إصابة 3 أشخاص إثر حادث طعن في أمستردام والشرطة تطلق النار على مشتبه به

أمستردام — سبوتنيك. وذكرت قناة "إيه تي 5" الهولندية نقلا عن شهود عيان، اليوم الجمعة، أن "هناك 3 جرحى بعد حادث طعن في محطة أمستردام المركزية. وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به".
في سياق آخر، تلقت القنصلية الأسترالية في مدينة سورابايا الإندونيسية، يوم الخميس 23 آب/أغسطس الجاري، تهديدا أمنيا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يحث على قتل مسؤوليها، ما دفعها لتعزيز الإجراءات الأمنية.
وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر، وأشارت إلى أن المسؤولين الأستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية"، بحسب رويترز.
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