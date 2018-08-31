إصابة 3 أشخاص إثر حادث طعن في أمستردام والشرطة تطلق النار على مشتبه به

أصيب 3 أشخاص إثر حادث طعن في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الجمعة، بالقرب من محطة قطار أمستردام المركزية، والشرطة تطلق النار على المشتبه به.

أمستردام — سبوتنيك. وذكرت قناة "إيه تي 5" الهولندية نقلا عن شهود عيان، اليوم الجمعة، أن "هناك 3 جرحى بعد حادث طعن في محطة أمستردام المركزية. وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به".

© AP Photo / Christian Charisius هولندا... اعتقال مشتبه به في حادث طعن

وأفاد شهود عيان بأن سبب الحادث قد يكون "شجار بين شخصين على المنصة، انتهى بالطعن"، فيما أكدت القناة أن "حركة القطارات توقفت بعد الحادث، بينما تم نقل المصابين للمستشفى".

في سياق آخر، تلقت القنصلية الأسترالية في مدينة سورابايا الإندونيسية، يوم الخميس 23 آب/أغسطس الجاري، تهديدا أمنيا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يحث على قتل مسؤوليها، ما دفعها لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر، وأشارت إلى أن المسؤولين الأستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية"، بحسب رويترز.