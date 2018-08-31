موغيريني: علينا تفادي العمل العسكري في إدلب

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، على ضرورة تفادي الأعمال العسكرية في إدلب بسوريا.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية النمسا كارين كانسل، اليوم الجمعة: "علينا تفادي العمل العسكري في إدلب، الذي يمثل كارثة إنسانية".

© Sputnik . Basel Shartouh وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون من أجل منع التصعيد في إدلب

وأعلنت موغيريني خلال المؤتمر أنه "سوف نستمر بالتركيز على سوريا وسيكون هناك اجتماع على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك".

وكانت المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قد صرحت، أمس الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لعقد اجتماع على المستوى الوزاري حول سوريا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت موغيريني للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".