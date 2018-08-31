أردوغان للغرب : "الله معنا" أما أنتم تملكون دولارات فقط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن "الحرب الاقتصادية" التي أعلنها الغرب ضد بلاده لن تطيح بها في ظل أزمة عملة آخذة في التفاقم شهدت هبوط الليرة بنحو 40 في المئة هذا العام. وجاء كلام أردوغان خلال خطاب ألقاه في مدينة بالق غربي تركيا.

© AP Photo / Evan Vucci أردوغان يحبط آمال ترامب

وقال الرئيس التركي أمام مؤيديه إن محاولات الغرب الأخيرة لإركاع تركيا هي مجرد مشاريع فاشلة، وتابع قائلا: "إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله معنا".

كما وصف رجب طيب أردوغان وكالات التصنيف الائتماني، قائلا: "إنهم دجالون ومبتزون، وحث الأتراك على عدم الاكتراث لتقييمات تلك الوكالات".