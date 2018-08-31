الخارجية الإيرانية تعلق على قرار إقالة رئيس "الحشد الشعبي" في العراق

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، على قرار رئيس الوزراء العراقي بإقالة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" من منصبه.

وقال بهرام قاسمي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده ترصد كافة التصريحات، والمواقف الصادرة من القيادات العراقية.

© AFP 2018 / Adam Berry إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي من منصبه

وأشار قاسمي إلى أن هناك بعض التصرفات الخاطئة وأن طهران تتابع ما يجري في العراق بدقة عالية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في الأيام المقبلة سنعلن عن موقف إيران حول ما يجري وسنتخذ الإجراءات المطلوبة".

كما أعرب عن أمله في أن " تتخذ الحكومة العراقية مواقف تصب في مصلحة الشعب العراقي، وتعبر عن إرادته، وتواصل محاربتها للإرهاب، وتمنع التدخل الأجنبي، ونحن نرصد ونتابع كل ما يجري في العراق بدقة عالية".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إعفاء فالح الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وجاء في البيان أنه "بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه".