قناة عبرية: حزب الله اللبناني يهدد بتفعيل قواته في الضفة الغربية

هدد "حزب الله" اللبناني، ظهر اليوم، الجمعة، بتفعيل قواته في الضفة الغربية ضد القوات الإسرائيلية.

زعمت القناة العشرين العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني بإمكانه تحريك قواته في الضفة الغربية، في حال اندلاع مواجهات مرتقبة مع إسرائيل، أي يمكن للقوات اللبنانية اختراق الضفة وتهديد إسرائيل.

© AP Photo / Bilal Hussein مجلة تحذر مما هو أقوى من تهديدات "حزب الله" وإيران على إسرائيل

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن قوات الشاباك الإسرائيلي "الأمن الداخلي" ألقت القبض على شخص يدعى مصطفى عواد، في يوليو/تموز الماضي، على جسر اللنبي، وهو يحاول الدخول لإسرائيل، وبالتحقيق معه تبين أنه عضو مجند بالجبهة الشعبية، ويعمل في إطارها منذ العام 2010.

واتضح فيما بعد أنه عضو في خلية الجبهة الشعبية المتورطة في القيام بعمليات إرهابية في أوروبا، وعلى علاقة مع نشطاء "إرهابيين" في لبنان وسوريا والأردن