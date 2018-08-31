ما مصير الهاكر الذي قام بتسريب صور جنسية للمثلة جنيفر لورانس

حكمت محكمة ولاية كونيتيكت الأمريكية على جورج غاروفالو (26 عاما)، الذي سرب قبل 4 أعوام صورا جنسية للمثلة الهوليودية الشهيرة، جنيفر لورانس، بالسجن لمدة 8 أشهر.

وبالإضافة إلى جنيفر لورانس الحائزة على جائزة أوسكار، كان من ضحايا هجوم القرصنة الفنانة كيت أبتون والممثلة وكريستين دانست.

© REUTERS / Simon Dawson جينيفر لورانس تعترف: لست حاصلة على مؤهل عالي

ووفقا لصحيفة " الغارديان " فإن الشاب اعترف بذنبه منذ 4 سنوات، ولكن وجهت إليه التهمة الآن فقط.

وفي البداية، أرادت محكمة مقاطعة بريدجبورت أن تحكم على الشاب 10-16 شهرا، كونها اعتبرت أن ما فعله غاروفالو كان انتهاكا للخصوصية. ولكن في ذلك الوقت، قال غاروفالو إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن ما حدث وأن ما اقترفه كان خطأ كبيرا ويأسف على ذلك، لذلك طلبت الحماية من القاضي تخفيف عقوبته.

ونتيجة لذلك، تم الحكم عليه لمدة 8 أشهر، حيث سيخضع للرقابة بعد خروجه من السجن لمدة 3 سنوات.