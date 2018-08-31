ما مصير الهاكر الذي قام بتسريب صور جنسية للمثلة جنيفر لورانس

وبالإضافة إلى جنيفر لورانس الحائزة على جائزة أوسكار، كان من ضحايا هجوم القرصنة الفنانة كيت أبتون والممثلة وكريستين دانست.
وفي البداية، أرادت محكمة مقاطعة بريدجبورت أن تحكم على الشاب 10-16 شهرا، كونها اعتبرت أن ما فعله غاروفالو كان انتهاكا للخصوصية. ولكن في ذلك الوقت، قال غاروفالو إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن ما حدث وأن ما اقترفه كان خطأ كبيرا ويأسف على ذلك، لذلك طلبت الحماية من القاضي تخفيف عقوبته.
ونتيجة لذلك، تم الحكم عليه لمدة 8 أشهر، حيث سيخضع للرقابة بعد خروجه من السجن لمدة 3 سنوات.
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