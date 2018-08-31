بروكسل وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لـ"حزمة مساعدات مالية" بقيمة 45 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وجورجيا وقعا اتفاقا بشأن تخصيص مساعدات مالية شاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، تصل إلى 45 مليون يورو.

بروكسل — سبوتنيك . وجاء في بيان المفوضية "وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن حزمة من المساعدات المالية الكلية"، محددا أن " المفوضية الأوروبية وقعت مذكرة التفاهم مع جورجيا حول تمويل مالي شامل يصل إلى 45 مليون يورو، لمساعدة جورجيا على تغطية جزء من احتياجاتها المالية ودعم الإصلاحات الاقتصادية".

© AP Photo / Kayhan Ozer المفوضية الأوربية تعلق على نتيجة استفتاء تركيا وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين الآن التصديق على مذكرة التفاهم من قبل البرلمان الجورجي . ومن المقرر نقل الأموال على شريحتين، وسيحدث هذا، كالعادة، في إطار المساعدات الكلية، عندما تفي البلاد ببعض "الشروط السياسية"، بما في ذلك الإصلاحات التي وضعتها المذكرة.

وذكر البيان "أن الأوضاع السياسية في مذكرة التفاهم تقوم على برنامج الإصلاح الحكومي وتتوافق مع مسار الإصلاحات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي وجورجيا في سياق اتفاقية الشراكة".

وأفادت المفوضية الأوروبية أن هذه الشروط "تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الجورجي" في مجالات مثل إدارة المالية العامة، والقطاع المالي، والسياسة الاجتماعية، وسوق العمل، ومناخ الأعمال. ووفقا لها، فإن تخصيص الأموال يعتمد أيضا على امتثال البلاد للشروط السياسية الأخرى، مثل احترام سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.