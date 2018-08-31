الجيش الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في غزة

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، عصر اليوم الجمعة، صوب آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الجمعة، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيون بالرصاص في المنطقة.



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وأكد الموقع الإخباري العبري أن حركة حماس أعلنت عن نيتها إطلاق عشرات بالونات الهيليوم الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الجمعة، في وقت ادعى الموقع أن الفلسطينيين أطلقوا القنابل على الجنود الإسرائيليين بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو "مسيراتنا مستمرة"، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.