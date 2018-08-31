تيريزا ماي ترقص مع الكشافة في كينيا (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وهي ترقص مع الكشافة في كينيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ بها رئيسة الوزراء البريطانية النشطاء بحركاتها. ففي وقت سابق، شاركت برقصة انتشرت بشكل واسع في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، لفتت الانتباه بحركاتها الغريبة عندما قامت باستقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير وليام.

ويشار إلى أن تيريزا ماي اتجهت إلى أفريقيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. حيث صرحت، في وقت سابق، أن لندن تخطط لتوسيع علاقاتها التجارية مع هذه القارة. وتريد ماي أن تصبح بريطانيا أكبر مستثمر في أفريقيا وتتجاوز الولايات المتحدة في ذلك.