مبعوث إسرائيل الأممي: حلفنا مع أمريكا "أقوى" من أي وقت مضى

كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، النقاب عن الكثير من القضايا التي تؤكد قوة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

نشر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، عدد فيها المواقف التي تؤكد قوة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية.

Want to see what #Israel and @nikkihaley and the @USUN have achieved by standing together at the #UN? Watch here and share: pic.twitter.com/9W0vtmUunv — Ambassador Danon (@dannydanon) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وبث السفير دانون شريطا فيديو يوثق من خلاله ما ساهمت فيه نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، من توطيد للعلاقات الثنائية مع بلاده، وعدد المواقف التي اتخذتها هايلي لصالح إسرائيل.

من بين تلك المواقف المساعدة بداية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونهاية بوقف تمويل الأونروا، مرورا بوقف إدانة إسرائيل، غير مرة، في مجلس الأمن الدولي، والسماح بإقامة معرض صور لضحايا ما أسماه دانون "الإرهاب"، والمشاركة في محاربة "الإرهاب" الفلسطيني، ومواقف أخرى في اليونسكو.