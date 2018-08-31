إيران تعلن عن إنجاز عسكري جديد

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أنه بصدد الكشف عن إنجاز عسكري جديد خلال الأيام المقبلة، من شأنه أن يرصد تحركات الأعداء على بعد آلاف الكيلومترات من حدود البلاد.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال قائد "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، العميد علي رضا صباحي فرد، أن إيران ستشهد قريبا إزاحة الستار عن أحدث الرادارات البعيدة المدى.



واعتبر العميد صباحي فرد، أن التهديدات والضغوط التي يمارسها الأعداء ضد إيران في الوقت الحاضر لا تختلف عن تلك التهديدات التي واجهت الثورة الإسلامية في بداية انتصارها.

وأضاف: أن الحظر والاغتيال والحرب والضغوط الاقتصادية هي نماذج من مؤامرات الأعداء ضد الثورة الإيرانية والتي مازالت مستمرة.

وأوضح قائد "مقر خاتم الأنبياء"، "أن الدفاع الجوي شارك بشكل مؤثر في 450 عملية خلال فترة الدفاع المقدس، وأسقط أكثر من 600 جسم طائر للأعداء".

وتابع العميد صباحي فرد قائلا: "إذا لم تقم إيران بتعزيز قدراتها الدفاعية، فكونوا على ثقة بأن الأعداء كانوا سيتجرأون على شن عدوان على البلاد، واليوم نشاهد اقتدار القوات المسلحة وقدراتها الرادعة المؤثرة بدعم من الشعب العزيز وقائد الثورة".

وأوضح أن الدفاع الجوي بلغ حاليا مرحلة الاقتدار الكامل، وإذا حاول العدو اختراق أجواء إيران فسيكون مضطرا إلى الهبوط وتقديم الاعتذار، وإذا حاول أحد الإرهابيين التسلسل داخل إيران فسيتم رصده واعتقاله.

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته إيران في مجال الصناعات الحربية، وقال: إن صناعات الدفاع الجوي تخلصت تماما من التبعية للخارج، وبلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات المحلية الصنع، وفي المستقبل القريب ستشهد إيران إزاحة الستار عن أحدث رادار بعيد المدى تم تصنيعه بجهود الشباب الإيراني.