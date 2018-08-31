تتارستان وإيران تسيران رحلات مباشرة بينهما

أعلن رئيس اللجنة الحكومية للسياحة في جمهورية تتارستان الروسية، سيرغي إيفانوف، أن تتارستان وشركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيه تي إيه أيرلاينز2"، ستفتتح في 2 أيلول/ سبتمبر المقبل، رحلات مباشرة بين طهران وقازان، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تدفق السياح بين إيران وتتارستان.

قازان — سبوتنيك. وقال ايفانوف للصحفيين: "بالنسبة لنا يتم إنجاز حدث تاريخي — تبدأ الرحلات المباشرة بين قازان وطهران، بالطبع، هذا اختراق كبير وآفاق كبيرة لجذب تدفق السياح إلينا من إيران. ونحن على يقين أنه سيكون هناك تدفق للسياحة المعاكسة من تتارستان ومناطق أخرى من روسيا عبر قازان إلى إيران.

وأشار رئيس السياحة الحكومية في الجمهورية، إلى أن إيران كانت في الآونة الأخيرة على اتصال نشط مع تتارستان — هناك الكثير من الوفود والاجتماعات والزيارات، مضيفاً أنه في السنتين ونصف السنة الماضية، جرى تنفيذ عمل هادف لجذب السياح من إيران إلى تتارستان.

من جانبه قال ممثل شركة الاستثمار داريك وشركة طيران الخطوط الجوية "إيه تي إيه أيرلاينز2"، محمد شايان: "نعتقد أن قازان هي جسر حقيقي بين إيران وروسيا، لذلك نأمل أن يستغل سكان تتارستان هذه الفرصة (الرحلات المباشرة)".

وبحسب معلوماته، فإن مدة الرحلة بين طهران وقازان، ستكون 3 ساعات و 20 دقيقة بدلا من 10-12 ساعة، والتي يتعين إضاعتها على الطريق الآن خلال السفر عبر إسطنبول أو موسكو. وقال إن تكلفة تذاكر رحلة مباشرة ستكون من 150 إلى 350 دولارا (ذهابا وإيابا) بدلا من 600-650 دولارا للرحلة عبر مطار ثالث. الرحلات ستكون أيام الخميس والأحد.