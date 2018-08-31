وزيرة خارجية النمسا تتحدث لأول مرة عن "دبلوماسية الرقص" مع بوتين

ردت وزيرة الخارجية النمسوية كارين كنايسل، اليوم الجمعة، على الانتقادات التي تعرضت لها، بعد أن رقصت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل زفافها.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت كارين كناسيل، "إن الدبلوماسية تتجاوز "تبادل ملاحظات سياسية".

وأضافت، أنها أمضت "أمسية ملهمة" الخميس، وهي ترقص السامبا و"بوسا نوفا" مع نظرائها البريطاني واليوناني والبولندي والروماني على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

ووصفت نظيرها البريطاني جيريمي هانت، بأنه "راقص ممتاز وساحر" ردا على سؤال حول مهاراته في حلبة الرقص.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وقالت في مؤتمر صحافي، "إن الدبلوماسية أكثر من مجرد تقديم ملاحظات سياسية، الرقص ليس له تأثير سياسي سواء كنت أرقص مع جيريمي أو أي شخص آخر".

وتابعت "لقد رقصت مع العديد من الرجال في السابق"، إلا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني قاطعتها وسط الضحك قائلة "سأتوقف هنا."

Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

ورشح حزب الحرية اليميني المتطرف كنايسل لوزارة الخارجية عندما تولى السلطة في حكومة الائتلاف مع حزب الشعب (وسط يمين) في أاواخر العام الماضي. ووقع حزب الحرية "اتفاق تعاون" مع حزب بوتين "روسيا الموحدة" منذ 2016.

واختتمت كنايسل أنها دعت بوتين في يونيو/ حزيران، عندما كان في زيارة رسمية إلى فيينا أثناء توزيعها دعوات الزفاف إلى المستشار النمسوي سيباستيان كورتز وغيره من الزملاء في ذلك اليوم.