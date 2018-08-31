نائب رئيس وزراء دونيتسك يعلن تسلمه منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دميتري ترابيزنيكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال رئيس الدولة مؤقتا نظرا لموت الرئيس الحالي ألكسندر زخارتشينكو .

دونيتسك — سبوتنيك. وقرأ نص القرار ترابيزنيكوف: "قرار مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للجزء 1 من المادة 102 من دستور جمهورية دونيتسك الشعبية فيما يتعلق بوفاة الرئيس، الكسندر زاخارتشينكو، تنقل واجبات الرئيس مؤقتا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، دميتري فيكتروفيتش ترابيزنيكوف".

© Sputnik . Sergey Averin اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بتفجير في مقهى

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.

ويشار إلى أن ألكسندر زاخارتشينكو ولد في 26 يونيو من عام 1976 في مدينة دونيتسك.

وتخرج مع مرتبة الشرف من كلية دونيتسك الصناعية للأتمتة الصناعية، وتخصص في مجال التعدين الكهروميكانيكي، حيث درس في معهد القانون التابع لوزارة الشؤون الداخلية في دونيتسك.

بدأ مسيرته المهنية في العمل ميكانيكيا، ثم انخرط في أنشطة تنظيم المشاريع المتعلقة بصناعة وإنتاج الفحم