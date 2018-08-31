غريزلوف: الأعمال الإرهابية التي وقعت تحول أوكرانيا إلى دولة إرهاب

موسكو — سبوتنيك. وقال المندوب الروسي للصحفيين: "استمرت سلسلة من جرائم قتل قادة الكتائب، الذين قاتلوا من أجل حقوق سكان دونباس. لقد حولت الأعمال الإرهابية أوكرانيا إلى دولة إرهاب".
وكان مصدر عسكري قال لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، اليوم الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.
وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.
وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.
وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين "قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار".
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