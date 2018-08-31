بعد إلغاء مساعدات كبيرة للفلسطينيين... إدارة ترامب تلغي جزءا من تمويل الأونروا

أكدت مصادر، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعلن خلال أيام قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

ووفقا لـ"رويترز"، تعهدت الإدارة الأمريكية بدفع 60 مليون دولار للوكالة في يناير/ كانون الثاني لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل. وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.

© AP Photo / Khalil Hamra اليابان تشارك بمؤتمر دعم "أونروا" في نيويورك

وسيمثل إلغاء التمويل الأمريكي ضربة للوكالة التي تدعم حاليا أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي التحرك بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون ودولار ومن المرجح أن يؤجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكي.

ووجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون. انتقادات علنية للوكالة وأثارت القيادة الفلسطينية غضب البيت الأبيض بمقاطعة مساعيه للسلام منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في تغيير لسياسة أمريكية استمرت عقودا.

وتواجه الوكالة أزمة سيولة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها. ودعت واشنطن الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.