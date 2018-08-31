رئاسة دونيتسك: جهاز الأمن الأوكراني مسؤول عن اغتيال زاخارتشينكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة جمهورية دونيتسك الشعبية، ألونا أليكسييفا، اليوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون في الجمهورية تمكنت من تحديد هوية من يقف وراء اغتيال رئيس الجمهورية، ألكسندر زاخارتشينكو.

© Sputnik . Sergey Averin نائب رئيس وزراء دونيتسك يعلن تسلمه منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية

دونيتسك — سبوتنيك . وقالت المتحدثة للصحفيين: "وفقا للتحريات، تمكنت قوات إنفاذ القانون من تحديد هوية الإرهابيين، ووفقا للقوات، تم التفجير بطلب من جهاز الأمن الأوكراني. وكما هو الحال دائما، فإن نظام كييف غير قادر على القتال علانية ويعمل بشكل حصري بالأساليب الإرهابية المناهضة للبشرية".

هذا ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك الأوكرانية الذي يبعد عدة أمتار عن مقر رئيس الجمهورية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو، حيث قتل الرئيس، وأصيب وزير الدخل والضرائب تيموفييف. واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء اغتيال الرئيس.