واشنطن تجري مباحثات مع ليتوانيا حول العلاقات مع روسيا وحلف الناتو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، اليوم الجمعة، أن النائب الأول لوزير الخارجية جون سوليفان بحث مع وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكفيسيوس، خلال اجتماع في واشنطن العلاقات مع روسيا والمواضيع المتعلقة بحلف الناتو.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناورت في بيان مكتوب: "ناقش النائب الأول لوزير الخارجية مع وزير الخارجية (الليتواني) العلاقات مع روسيا ونتائج قمة حلف الناتو والشراكة عبر الأطلسي."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الوزراء الليتواني، ساوليوس سكفيرنياليس، كان قد أعلن بداية أغسطس/ آب الجاري، أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تعد من أولويات سياسة ليتوانيا الخارجية.

هذا وقرر مجلس الأمن الليتواني، تخصيص ما لا يقل عن 2.05 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع في عام 2019، أما في عام 2030 خصص ما لا يقل عن 2.5 بالمئة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا شركاء التحالف إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بوخارست عام 2014، لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مهددا بتقليل المشاركة الأمريكية في برامج الأمن المشترك للدول الأعضاء في حلف الناتو.