واشنطن تجري مباحثات مع ليتوانيا حول العلاقات مع روسيا وحلف الناتو

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناورت في بيان مكتوب: "ناقش النائب الأول لوزير الخارجية مع وزير الخارجية (الليتواني) العلاقات مع روسيا ونتائج قمة حلف الناتو والشراكة عبر الأطلسي."
هذا وقرر مجلس الأمن الليتواني، تخصيص ما لا يقل عن 2.05 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع في عام 2019، أما في عام 2030 خصص ما لا يقل عن 2.5 بالمئة.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا شركاء التحالف إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بوخارست عام 2014، لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مهددا بتقليل المشاركة الأمريكية في برامج الأمن المشترك للدول الأعضاء في حلف الناتو.
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