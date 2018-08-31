البيت الأبيض: ترامب يعتزم المشاركة في قمة "العشرين الكبار" في الأرجنتين

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم المشاركة في قمة "العشرين الكبار" بالأرجنتين.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرس للصحفيين: "في شهر نوفمبر سيزور الرئيس ترامب قمة العشرين التي من المقرر عقدها في بوينو إيرس بالأرجنتين. قمة العشرين ستكون فرصة للرئيس للإعلان عن سياسته في مجال تعزيز النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي، وكذلك عقد لقاءات ثنائية مع زعماء دول رائدة".

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وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ذكر في وقت سابق أن الدول الصناعية السبع الكبرى تأخذ على محمل الجد دعوته لها للتخلي عن الرسوم وغيرها من الحواجز التجارية والدعم.

وأضاف منوتشين في ختام اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس ايرس، أن موقف ترامب التجاري لا يتعلق بالحمائية وإنما برغبته في تجارة حرة وعادلة للولايات المتحدة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي ستعقد يومي 30 نوفمير/تشرين الثاني والأول من أكتوبر/كانون الأول.

وأتم منوتشين، أنه سيكون سعيدا بالذهاب للقمة مع ترامب، مؤكدا أنه ستكون هناك مناقشات مثمرة مع قادة الدول والحكومات.