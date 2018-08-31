الخارجية الأمريكية: أمريكا لن تقدم مساهمات إضافية لوكالة الأونروا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيزر نويرت، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة للصحفيين: "نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".



© AP Photo / Khalil Hamra بعد إلغاء مساعدات كبيرة للفلسطينيين... إدارة ترامب تلغي جزءا من تمويل الأونروا

وسيمثل إلغاء التمويل الأمريكي ضربة للوكالة التي تدعم حاليا أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بدفع 60 مليون دولار للوكالة في يناير/ كانون الثاني لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل . وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.

ويأتي التحرك بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار ومن المرجح أن هذا يؤجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكي.

ووجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون. انتقادات علنية للوكالة وأثارت القيادة الفلسطينية غضب البيت الأبيض بمقاطعة مساعيه للسلام منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في تغيير لسياسة أمريكية استمرت عقودا.

وتواجه الوكالة أزمة سيولة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام.