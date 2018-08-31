السلطات الهولندية ترجح وجود دافع إرهابي في حادثة الطعن بأمستردام

موسكو — سبوتنيك. كانت الشرطة الهولندية اعتقلت المشتبه به وتبين أنه أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل الإقامة الألمانية، وأوضحت التحقيقات الأولية أن اختيار الضحايا كان عشوائيا من قبل المشتبه به.
وأضاف البيان:
تم طعنهم من قبل مشتبه أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما يحمل تصريح إقامة ألماني. وقد اعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة من تنفيذه للطعن، مع إطلاق النار من قبل الشرطة مستهدفة القدم من الأسفل لعدم تنفيذه أوامر السلطات. لم يصاب بجروح قاتلة.
وتابع البيان على موقع بلدية أمستردام، "يبقى المشتبه تحت مراقبة الشرطة في المستشفى."
وأشار البيان أن التحقيقات الأولية الذي أجرته الشرطة أن اختيار الضحايا لم يكن عمداً أو لسبب ما.
يذكر أن رئيس البلدية ورئيس النيابة العامة ورئيس الشرطة، التقوا بعد ظهر اليوم للتشاور. في حادثة طعن شخصين نفذها مشتبه به بسلاح أبيض، وقعت في محطة أمستردام بعد ظهر اليوم وتم إيقاف حركة القطارات من وإلى المحطة وإغلاقها بالكامل. قام رئيس البلدية هالسيما، بزيارة إلى المحطة للتحدث إلى موظفي القطارات، وموظفي المتاجر. كما تقدر بشكل كبير الأداء السريع والمهني للشرطة، والنيابة العامة. ونتيجة لذلك، سرعان ما أصبح الوضع تحت السيطرة لتعود الحياة الطبيعية في المحطة وفي المدينة على الفور تقريبا.
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