بعثة روسيا الدائمة: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي، أن رفض الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" يعقد التسوية في هذه المنطقة.

© AP Photo / Khalil Hamra الأونروا تعبر عن الأسف والدهشة لقرار أمريكا وقف التمويل

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال سترجيجوفسكي: إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية الحالي لا يساهم في تقدم عملية التسوية في الشرق الأوسط، والجزء الهام منها وهو الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ".

وأشار إلى أنه "من خلال الوكالة يرسل جزء كبير من المساعدات الدولية، التي يحتاج إليها الكثير من الفلسطينيين، الذين أصبحوا لاجئين للمرة الثانية والثالثة نتيجة للصدمات الشديدة، التي حلت بمنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة."

وأضاف المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية: "روسيا ستواصل دعم الأونروا، الذي يتجاوز نشاطها المجال الإنساني البحت ويهدف إلى تحقيق الاستقرار ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط".