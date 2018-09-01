القائم بأعمال الرئيس: سياسة جمهورية دونيتسك الشعبية للاندماج مع روسيا لم تتغير

دونيتسك — سبوتنيك. وجاء في البيان: "لا تزال دون تغيير سياستنا الخارجية — التكامل مع روسيا وآفاق الانضمام إلى روسيا الكبيرة. وحظي هذا النهج بدعم من أصدقاء الجمهورية من دول مختلفة، الذين بعثوا برسائل ردا على الهجوم الإرهابي لقوات الأمن الأوكرانية".
وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.
وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.
وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين:
قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار.
من جانبه، عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لسكان إقليم دونباس الأوكراني، في مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو.
وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "تقبلوا مني خالص التعازي في مقتل ألكسندر زاخارتشينكو، أود التعبير عن التعازي لذوي وأقارب زاخارتشينكو، وكل سكان دونباس، روسيا ستقف معكم دوما".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)