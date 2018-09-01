القائم بأعمال الرئيس: سياسة جمهورية دونيتسك الشعبية للاندماج مع روسيا لم تتغير

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ديمتري ترابيزنيكوف، إن سياسة اندماج جمهورية دونيتسك الشعبية مع روسيا لم تتغير، حسبما ذكر المكتب الصحفي.

دونيتسك — سبوتنيك. وجاء في البيان: "لا تزال دون تغيير سياستنا الخارجية — التكامل مع روسيا وآفاق الانضمام إلى روسيا الكبيرة. وحظي هذا النهج بدعم من أصدقاء الجمهورية من دول مختلفة، الذين بعثوا برسائل ردا على الهجوم الإرهابي لقوات الأمن الأوكرانية".

© Sputnik . Sergey Averin رئاسة دونيتسك: جهاز الأمن الأوكراني مسؤول عن اغتيال زاخارتشينكو

يذكر أن مصدرا عسكريا قال لوكالة "سبوتنيك" إن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، أمس الجمعة، بتفجير في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك.

وأضاف المصدر أن وزير الدخل والضرائب تيموفييف قد أصيب أيضا في الانفجار.

وأكد النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، معلومات مقتل رئيس الجمهورية بتفجير داخل مقهى.

وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين:

قتل رئيس جمهورية دونيتسك جراء تفجير في مقهى سيبار.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لسكان إقليم دونباس الأوكراني، في مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو.

وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "تقبلوا مني خالص التعازي في مقتل ألكسندر زاخارتشينكو، أود التعبير عن التعازي لذوي وأقارب زاخارتشينكو، وكل سكان دونباس، روسيا ستقف معكم دوما".