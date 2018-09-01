إصابة ستة أشخاص في حريق طائرة بوينغ 737 بعد هبوطها في سوتشي

أصيب ستة أشخاص في حريق طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة "أوتاير" بعد هبوطها في سوتشي، وتم إجلاء 160 آخرين، وفقا لممثل خدمات الطوارئ في المنطقة.

© Photo / CC0 حريق داخل طائرة تقل مشجعي منتخب البيرو (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "عندما هبطت طائرة بوينغ 737، التي وصلت من موسكو في مطار سوتشي خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران. ووفقا للبيانات الأولية أصيب ستة أشخاص".

وذكر، أن 160 شخصا تم إجلاؤهم بشكل عاجل من الطائرة. والآن تم إطفاء الحريق على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث: "من الضحايا الست تم إسعاف أربعة أشخاص إلى المستشفى، ويجري تحديد حالتهم".

وبحسب البيانات الأولية، الطائرة تابعة لشركة "أوتاير".