المحكمة في البرازيل تقضي بأن لولا دا سيلفا لا يمكنه الترشح للانتخابات

قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، يوم الجمعة، بأن الرئيس السابق لولا دا سيلفا، السجين، لا يمكنه الترشح للانتخابات بسبب الحكم في قضية الفساد، وفقا لوكالة رويترز.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الوكالة: "إن قرار الأغلبية، أربعة من سبعة قضاة، ينفي بعض الشكوك بخصوص أكثر انتخابات غير مستقرة في البرازيل منذ عقود، على الرغم من ذلك صرح محامو لولا، أنهم سيستأنفون الحكم في المحكمة العليا عند صدور أي قرار سلبي..".

© REUTERS / STRINGER رغم إدانته بالفساد... لولا يرشح نفسه لرئاسة البرازيل من السجن

هذا وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل ، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ويجري الحديث حول قضية الفساد، التي وفقا لها حكم على لولا دا سيلفا، بالسجن لمدة 12 سنة وشهر واحد، في كانون الثاني/ يناير الماضي. ورفضت المحكمة العليا في البرازيل، الاستئناف لدفاع، لولا دا سيلفا، وقررت وضعه بالسجن.

وصوت لصالح سجن الرئيس السابق للبرازيل، 6 قضاة من اصل 11، أي الأكثرية مقابل 5 ضد، وجاء ذلك في تصويت مباشر على الإنترنت.

وقد أثارت القضية انقساما حادا في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش.

ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم لولا دا سيلفا، كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.