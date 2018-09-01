القوات الأوكرانية تعلن عن 11عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، عن تعرض مواقعها لـ 11 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعنا 11 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

© Sputnik . Maksim Blinov القوات الأوكرانية تعلن عن 33 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

وأضاف: "وليس هناك ضحايا بين جنود القوات الموحدة خلال اليوم الماضي".

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.