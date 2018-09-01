مستشار زاخارتشينكو: أوكرانيا نظمت عملية اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

قال مستشار جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، السكندر كازاكوف، اليوم السبت، إن القوات الخاصة الأوكرانية نظمت عملية اغتيال رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو، مؤكدا أن الموقوفين بهذه القضية اعترفوا بذلك.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح المستشار، لوكالة "سبوتنيك"، "نعلم بالفعل من يقف وراء الحادث، أنها القوات الخاصة الأوكرانية. أعتقد أننا سنتمكن قريبا من إعلان اسم قائد المجموعة".

© Sputnik . Sergey Averin سوريا تصدر بيانا بعد اغتيال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"

وأشار المستشار إلى أن جميع الهيئات في الجمهورية تعمل بشكل طبيعي منذ صباح اليوم.

ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتله وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي الأوكراني، بل يراهن على تركيع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك.