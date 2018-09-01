مستشار زاخارتشينكو: أوكرانيا نظمت عملية اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

موسكو — سبوتنيك. وأوضح المستشار، لوكالة "سبوتنيك"، "نعلم بالفعل من يقف وراء الحادث، أنها القوات الخاصة الأوكرانية. أعتقد أننا سنتمكن قريبا من إعلان اسم قائد المجموعة".
ووقع انفجار في مقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتله وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حوارا حقيقيا مع سكان الجنوب الشرقي الأوكراني، بل يراهن على تركيع شعب دونباس، لكنهم لن ينجحون في ذلك.
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