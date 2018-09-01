إعلام: إعداد قائمة أهداف ضربة صاروخية في سوريا

أعلنت شبكة إخبارية أمريكية عن إعداد قائمة بأهداف محتملة لهجمة صاروخية أمريكية ممكنة على سوريا.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" في 31 أغسطس/آب 2018 إن خبراء أمريكيين وضعوا قائمة بأهداف من الممكن أن تقصفها الولايات المتحدة الأمريكية بالصواريخ في سوريا.

© Sputnik . Mikhail Fomichev إعلان شرط إحباط هجمة صاروخية أمريكية على سوريا

وتضم قائمة الأهداف المحتملة للضربة الصاروخية الأمريكية الممكنة "منشآت أسلحة كيميائية".

وقالت "سي إن إن" إن القائمة ستسلم إلى البنتاغون إذا شهدت المنطقة هجمة كيميائية.

وأضافت أن قرار توجيه الضربة لم يصدر بعد ولكن القائمة ستتيح الإسراع بتوجيه الضربة إذا أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتوجيهها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 26 أغسطس/آب الماضي إن إرهابيي هيئة تحرير الشام يستعدون لافتعال حادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا بمساعدة الاستخبارات البريطانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استغلال هذا الحادث كذريعة لشن ضربة صاروخية على سوريا.