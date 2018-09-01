إسرائيل تدعم قرار واشنطن وقف تمويل "الأونروا"

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الإسرائيلي رحب وبارك القرار الأمريكي الخاص بوقف المساعدات الأمريكية الكاملة لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفسطينيين (الأونروا)، المنشور في وسائل الإعلام العالمية، أمس الجمعة.
I welcome the US decision to stop funding UNRWA. Aside from providing cover to terror, UNRWA is responsible for the fact that the 750,000 people they registered originally (most of whom have since died) became 5.5 million fake refugees. UNRWA lost sight of its purpose long ago.— יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) ١ سبتمبر ٢٠١٨
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