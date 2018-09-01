إسرائيل تدعم قرار واشنطن وقف تمويل "الأونروا"

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الإسرائيلي رحب وبارك القرار الأمريكي الخاص بوقف المساعدات الأمريكية الكاملة لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفسطينيين (الأونروا)، المنشور في وسائل الإعلام العالمية، أمس الجمعة.

كتب يائير لابيد تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: توفر الأونروا غطاء للإرهاب، واليوم نحن أمام 5 مليون لاجيء فلسطيني مزيفين، لقد خسرت الأونروا الهدف الذي أنشئت من أجله.

I welcome the US decision to stop funding UNRWA. Aside from providing cover to terror, UNRWA is responsible for the fact that the 750,000 people they registered originally (most of whom have since died) became 5.5 million fake refugees. UNRWA lost sight of its purpose long ago. — יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) ١ سبتمبر ٢٠١٨

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أمس الجمعة، إن إسرائيل تدعم وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكنها ستبحث عن طرق أخرى لتمويل الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، أول أمس، أن إدارة الرئيس ترامب قررت إلغاء كل الدعم الأمريكي لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو القرار الذي سينفذ في الأسابيع القريبة.