اكتشاف نقطة ضعف خطيرة عند أفتك مقاتلة أمريكية

أفادت جريدة أمريكية عن اكتشاف نقطة ضعف خطيرة عند طائرة "إف-35".

وأوضحت جريدة "ذي ناشيونال إنترست" أن مقاتلة "إف-35" ليس لديها حماية من الصواعق.

© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL مشاكل جديدة تواجه مقاتلة "إف-35"

وقالت الجريدة إن مشاة البحرية الأمريكية أعلنت في بداية شهر أغسطس/آب الماضي حاجتها إلى موانع الصواعق لطائرات "إف-35" المتواجدة في قاعدة إيفاكوني الأمريكية في اليابان.

وطلبوا موانع الصواعق بعدما اكتشفوا أن مقاتلات "إف-35" ليست محمية بدرجة كافية من الصواعق.

ويرجع سبب افتقار طائرة "إف-35" إلى حماية من ضربات البرق، في نظر عسكريين أمريكيين، إلى كونها مصنوعة من مواد غير قادرة على احتواء ضربات البرق.

ووفق معلومات البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، تقوم الشركة المصنعة لطائرات "إف-35" (لوكهيد مارتين) الآن باختبار طرائق جديدة لحماية الطائرات من ضربات البرق والصواعق.