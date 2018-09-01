دراسة عبرية: وقف تمويل "الأونروا" يهدد مستقبل إسرائيل

حذرت دراسة عبرية من أن وقف التمويل الكامل لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يخرج الوضع في قطاع غزة عن السيطرة.

وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي "واللا"، اليوم السبت، أن الرؤية الاقتصادية المتعلقة بوقف تمويل ودعم منظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا يعني التأثير الإيجابي، إنما سيؤثر بالسلب على الأمن القومي الإسرائيلي.

تراجع حقيقي

© AP Photo / Khalil Hamra الأونروا تعبر عن الأسف والدهشة لقرار أمريكا وقف التمويل

وذكرت الدراسة المنشورة بالموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن تقليص الأونروا أو وقف التمويل الكامل لها يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، يعني ذلك كله تأثير اقتصادي سلبي ومؤشر أكثر سوء، يعني في النهاية خروج هؤلاء إلى الجدار الحدودي مع إسرائيل واختراقه.

وأوضح المحلل السياسي للموقع العبري، أمير بوخفوط، أن تقليص الأونروا ووقف دعمها يعني زحف مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى نحو الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وهو ما يعني تهديد الأمن القومي الإسرائيلي، ليخرج الوضع، نهاية، عن سيطرة الحكومة الإسرائيلية.

مسيرات العودة

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن حركة "حماس" حفزت الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الزحف نحو الجدار الفاصل، لأكثر من مرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدا مع بدء "مسيرات العودة"، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وآخريات هذه المسيرات، كانت أمس الجمعة، وهي المسيرة رقم 23 على التوالي.

ورأى المحلل السياسي في دراسته المطولة أن "حماس" حثت أكثر من 50 ألف فلسطيني من قطاع غزة على الخروج، بعضهم خرج مقابل المال، وفي حال مقتل أحدهم، تدفع الحركة تعويض مادي لأسرة القتيل، وهو ما يمكن معه المقارنة بوقف الدعم المادي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، أي زحف مئات الآلاف نتيجة الجوع ونقص المال.

الخروج عن السيطرة

© AP Photo / أبو الغيط: وقف واشنطن تمويل "الأونروا" يزيد المشكلات في المنطقة وشدد الكاتب الإسرائيلي، أمير بوخفوط، على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، بضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة في قطاع غزة، بعد وقف هذا التمويل الأمريكي والدولي للمنظمة الدولية، معتقدا أن الأشهر القليلة المقبلة من الممكن أن تشهد خروج الآلاف من الفلسطينيين إلى الجدار الفاصل مع إسرائيل، سواء من قبل أهل غزة أنفسهم، أو من عائلات فلسطينية تعتمد على مساعدات المنظمة الدولية، أيضا.

وطالب الكاتب الإسرائيلي بلاده بالبحث عن حل جذري وعاجل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، بدعوى أن وقف ها التمويل سيدفع الرجال والنساء والأطفال من المراحل التعليمية المختلفة، والذي يعتمدون في تعليمهم وتمويلهم على دعم الأونروا، إلى الخروج للشوارع، في وقت لم تلب حركة حماس طلباتهم، سيتجهون مباشرة نحو الجدار الفصل مع إسرائيل.

قرار أمريكي

ورأى الكاتب الإسرائيلي أن معضلة حركة "حماس" وكذلك أزمة إسرائيل ربما تتمثل في غلق معبر رفح الحدودي مع مصر ، باعتباره متنفس حقيقي لأهل غزة في القطاع، وأنه بالتالي على تل أبيب البحث عن حل سريع لتراجع الاقتصاد الغزاوي.

© AP Photo / Khalil Hamra إسرائيل تدعم قرار واشنطن وقف تمويل "الأونروا" وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، أول أمس، أن إدارة الرئيس ترامب قررت إلغاء كل الدعم الأمريكي لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو القرار الذي سينفذ في الأسابيع القريبة.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن إسرائيل تدعم وقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكنها ستبحث عن طرق أخرى لتمويل الفلسطينيين.