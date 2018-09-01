انفجار مصفاة نفط في ألمانيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم شرطة المنطقة الشمالية من بافاريا العليا في مدينة إنجولشتات، إن الشرطة وخدمات الإطفاء والطوارئ أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص وأجلت 1800 من سكان المنطقة.
وأوضح المتحدث أن الشرطة ستعلن المزيد من المعلومات فور إخماد الحريق وتأمين الموقع.
وطلبت السلطات من السكان في المنطقة إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.
مصفاة "فوبورج" هي جزء من مجمع بايرن أويل لتكرير النفط الذي يشمل موقعين في فوبورج ونويشتات بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 210 آلاف برميل يوميا.
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