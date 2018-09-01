انفجار مصفاة نفط في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية وقوع انفجار في مصفاة "فوبورج" بولاية بافاريا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وبدأ رجال الإطفاء في السيطرة على الموقف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم شرطة المنطقة الشمالية من بافاريا العليا في مدينة إنجولشتات، إن الشرطة وخدمات الإطفاء والطوارئ أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص وأجلت 1800 من سكان المنطقة.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH مقتل شخص وإصابة أكثر من 11 آخرين في انفجار بمحافظة أعزاز السورية(فيديو)

وأضاف المتحدث أنه ليس بوسعه التعليق على سبب الحادث ولا تأثيره على الإنتاج أو حجم الخسائر المادية في المنشأة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا.

وأوضح المتحدث أن الشرطة ستعلن المزيد من المعلومات فور إخماد الحريق وتأمين الموقع.

وطلبت السلطات من السكان في المنطقة إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

مصفاة "فوبورج" هي جزء من مجمع بايرن أويل لتكرير النفط الذي يشمل موقعين في فوبورج ونويشتات بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 210 آلاف برميل يوميا.